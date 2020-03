Vallas en el Centro Histórico: ¿Realmente combaten la inseguridad?

“Antes no pasaba lo que está pasando ahora. Hay que hacer una reingeniería y replantear acciones en aras de mejorar la calidad de vida y de que no exista esta zozobra de que a uno lo van a atracar. Ante situaciones drásticas, hay que tener acciones drásticas”, afirma.

Pero la medida no causó mucho agrado entre otros sectores, que creen que por el contrario las vallas no representan una solución real al problema de la inseguridad y también dificultan la movilidad de los peatones que intentan cruzar la calle.

Además, por el lado de los mototaxistas, aseguran que se atenta contra el derecho al trabajo. “Estoy afectado porque este es un punto donde la gente que trabaja en el Centro baja a coger su moto, la mayoría de mis ingresos están es aquí y ahora están desplazando a la gente”, aseguró Nelson Flórez, mototaxista de esta estación.

Según Flórez, el problema de fondo no logra solucionarse y por el contrario afectan a lo que es un punto clave para quienes ejercen el mototaxismo.

“Yo quisiera tener un trabajo en una empresa y no lo tengo porque el Gobierno no me da la oportunidad, tengo 40 años y ya no me quieren contratar, por eso me dedico a esto, pero aún así nos ponen las cosas más difíciles”, dice Flórez, quien agrega que el cerramiento se realizó de manera sorpresiva y sin aviso.