“Pertenezco a la organización Raeliana Internacional y la organización Gotoples, soy activista, y el día 22 de agosto de 2021 celebramos el día de la libertad de poder estar en los lugares donde hombres se encuentran con el torso descubierto, para poder estar las mujeres en la misma situación, en virtud de nuestros derechos fundamentales a la igualdad, al derecho a la libertad y los derechos constitucionales que me otorgan a mí el derecho de estar en estos lugares donde no afecto los derechos de ningún ser humano, buscamos justicia y equidad en las mujeres y los hombres”, explicó a la Inspección. Lea: ‘Topless’ en Cartagena y una religión a la espera de extraterrestres

Explicó que “si bien (Ruby) se encontraba con su torso descubierto, no tenía ánimo o intención sexual con esta actuación (...) Adicional a lo anterior, el exhibicionismo que exige la normatividad colombiana se refiere a una situación objetiva, pues implica la exhibición de los órganos genitales, condición que no se cumple en el caso de marras, toda vez que los senos no son órganos genitales, por lo tanto, a pesar de tratarse de una zona erógena, al no existir libido o ánimo sexual, su exposición no implica acto sexual y mucho menos exhibicionismo”.