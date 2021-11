El llamado del Consejo Comunitario del corregimiento y de los padres de familia no se hizo esperar, todos le pidieron al Distrito una intervención, ya que hacía mucho tiempo el colegio no recibía mantenimiento.

“Era algo apremiante, necesitábamos esta intervención, afortunadamente ya la hicieron, quedamos a la espera de un transformador para el colegio porque no tiene luz desde septiembre del 2020, ayer nos llamaron desde la Secretaría de Educación y nos dijeron que lo iban a conseguir y a instalar pronto. Este es un avance importante y ahora queremos que la Alcaldía siga mirando para acá, nos hace falta la terminación del centro de salud que no va ni en un 20 por ciento, también requerimos la remodelación del Polideportivo que está en ruinas”, sostuvo Alveiro Morales, representante legal del Consejo Comunitario de Punta Canoa.

Esta fue la serpiente que apareció en el colegio. //Foto: Cortesía

El puesto de salud de este corregimiento fue demolido en el 2015 cuando Dionisio Vélez era alcalde Cartagena, y desde entonces la comunidad se quedó sin servicios médicos, por lo que ahora deben asistir a poblaciones vecinas como Bayunca o La Boquilla para atender sus emergencias. (Lea: En Punta Canoa lanzan un SOS por el puesto de salud).

“Punta Canoa históricamente ha estado olvidado, no tenemos escenarios deportivos, no tenemos un hospital, no tenemos una buena vía de acceso, el colegio hasta ahora fue intervenido y ni siquiera tiene rector en propiedad porque aparece como sede de otro corregimiento, le pedimos a la administración distrital que nos visite y compruebe nuestras necesidades”, puntualizó Morales.

Este corregimiento, ubicado en la zona norte de Cartagena, se compone de unos 2.500 habitantes.