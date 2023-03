¿Qué pasará con los 150 estudiantes de sexto grado de las Escuelas Salesianas?

Un numeroso grupo de padres de familia se fue ayer hasta la sede de la Secretaría de Educación Distrital a buscar ayuda para que sus hijos no se queden sin estudiar en este 2023.

Se trata específicamente de los estudiantes de grado sexto de las Escuelas Profesionales Salesianas que tienen matrícula contratada por el Distrito, siendo beneficiarios del servicio educativo garantizado a plenitud en esta institución educativa de carácter oficial. Lea: Se inaugura laboratorio de instrumentación industrial en Cartagena

Según explicaron, son 150 alumnos que por no estar registrados en la plataforma del operador a cargo del proceso, no pudieron ser vinculados por las directivas del plantel para continuar sus estudios este año en esa sede, ubicada en San Diego, en el Centro Histórico. Lea: Escuelas Profesionales Salesianas realizan la feria ‘Expo Técnica’

Estos jóvenes son de distintos barrios vulnerables de Cartagena, como Olaya Herrera, El Pozón, Nelson Mandela, entre otros, quienes se encuentran con mucha incertidumbre porque aún no se les define su situación. Desconocen si seguirán en las Escuelas Profesionales Salesianas o si serán reubicados en sedes educativas cercanas a sus sitios de residencia. Lea: Se escogió operador de aseo para colegios oficiales de Cartagena

“En el contrato que hacemos que con Secretaría de Educación del Distrito no fueron incluidos los estudiantes de sexto para la prestación del servicio educativo como se hace cada año, debido a que no estaban en la página del operador, no los anexaron, por lo tanto no hicimos el proceso como en años anteriores. Son 141 estudiantes más nueve de reemplazo, para un total de 150, salen tres grados de sexto en educación contratada”, le explicó a El Universal un directivo de la escuela.

El funcionario agregó que desde el Distrito les habían planteado la posibilidad de un otrosí, pero este aún no se ha dado, y por ende no pueden seguir atendiendo a los de sexto, único grado con el inconveniente.