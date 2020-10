“Ya se va Electricaribe por eso no pago la factura de septiembre” o “con el nuevo operador la deuda que tenía con Electricaribe desaparece”, son algunas de las frases que los cartageneros han expresado con la llegada de Afinia.

La filial del Grupo EPM que desde este jueves, 1 de octubre, opera la energía en Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 13 municipios del sur del Magdalena. (Lea aquí: “Hoy empieza el cambio en la energía de la Costa”: Duque)

Pese a estas creencias, lo cierto es que las deudas con la electrificadora, que manejaba la energía en la Costa desde hace 20 años, no quedarán en el olvido.

En entrevista con El Universal, Blanca Liliana Ruiz Arroyave, gerente de Afinia, explicó que la cartera que hoy tiene Electricaribe pasará a ellos, lo que quiere decir que la filial hará los cobros respectivos.

“Hay unas deudas que tienen los usuarios y hay que recuperarlas, algunas producto de todas estas medidas del COVID que adoptó el Gobierno. Es importante que el usuario vea una sola cara y por eso nosotros estaremos a cargo de gestionarlas”, afirmó Ruiz Arroyave.

La gerente indicó que al asumir la operación la primera factura de energía de la compañía llegará en noviembre, no obstante no vendrá con la identidad de Afinia sino con una distinción para que la ciudadanía no se confunda y sepa que ya llegó el Grupo EPM.

Desde el segundo mes la factura vendrá con un esquema diferente y el logo de Afinia: siete rayos que representan el sol, la fuente más importante de energía del planeta, mientras que el número significa la continuidad del servicio durante los siete días de la semana. (Lea aquí: “Con Afinia las personas podrán comprar energía de forma prepago”)