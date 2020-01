¿Qué pasa en La Boquilla? Vecinos denuncian fiestas ruidosas y sin control

“Tenemos el mismo problema que hay en muchas playas donde tenemos un montón de discotecas con un montón de droga y un montón de desorden. No está muy bueno para venir a disfrutar de la naturaleza y compartir con el deporte. Así que la verdad no es muy aconsejable para venir a hacer deporte por todo este desorden”.

“Esta situación no es de ahora, esto comenzó hace cinco años cuando querían realizar el Summerland (un festival de música electrónica al aire libre). Desde entonces no paran las fiestas y ya se perdió la tranquilidad en el sector”, expresó Benjamín Luna, líder de La Boquilla.

Y remata “qué lástima por ser un lugar paradisíaco y esperemos que las discotecas vean que esto es un lugar muy lindo para que la gente disfrute y no para arruinar a la gente”.

Los administradores de hoteles alegan que se han visto perjudicados ante la disminución en el número de reservas. “Hay una fiesta electrónica en cada cuadra por eso estamos enloquecidos. Nos ha tocado hospedar a toda esa gente, a todos esos Dj’s porque sino estuviésemos vacíos”, contó una administradora de hotel quien prefirió la reserva de su identidad.

Y pese a que han solicitado operativos de control y vigilancia en la zona, las fiestas continúan. “La Alcaldía nos dijo que si ellos tienen un permiso legal, la Policía debe entrar a verificar pero no hacen nada. Aquí no hay con quién quejarse, no hay ley, no hay autoridad”, dijo la mujer.

En entrevista con El Universal, el secretario del Interior David Múnera explicó que en el tema de fiestas la administración de William Dau va a comenzar a regular.

“En el tema de fiestas hay que comenzar a regular. Esta es una ciudad turística, hay muchos eventos, pero también hay que garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos. Hay demasiadas quejas en todos los barrios por el sonido, en todos los estratos sociales por esta misma queja”, sostuvo.

El funcionario agregó que los permisos otorgados a organizadores de eventos serán “muy regulados” que cumplan con la ley para conservar la seguridad y tranquilidad de los cartageneros.