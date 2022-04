“Hace cinco meses no se han entregado los paquetes alimentarios a los adultos mayores de los grupos organizados y Centros de Vida. Definitivamente esta población ha estado abandonada y a la fecha no hay respuesta contundente frente a esta situación”. Estas fueron las palabras de Diana Pereira, presidenta de la Veeduría del Adulto Mayor, al mostrar su preocupación porque no han entregado los alimentos a las personas de la tercera edad. (Lea: Sigue sin definirse proveedor para paquetes alimentarios de adultos mayores)

De acuerdo con Pereira, la Secretaría de Participación les informó que se encuentran en proceso de contratación.