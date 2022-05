La incertidumbre por el no suministro de raciones alimentarias del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena, no solo afecta a los cientos de estudiantes que se beneficiaban de estos alimentos. Los operadores y manipuladores que trabajaban en el PAE viven su propio drama, ya que desde hace tres meses no les pagan. (Lea: PAE: estudiantes de cinco regiones siguen sin alimentación escolar)

“A nosotros nos adeudan tres meses sin incluir la liquidación. El 18 de este mes quedaron en cancelarnos la seguridad social y el 20 de mayo nos iban a pagar el mes de marzo pero nos cumplieron”, dijo Luis Beleño, auxiliar de operador de Cartagena Express.

Y continuó: “Nuestra protesta es porque tenemos deudas y familias que sostener. La mayoría de los que trabajan con el PAE son madres cabeza de hogar”. (También le puede interesar: Niños y adultos mayores, dos generación que sufren hambre por falta de contrato)

Lilian Duque Correa narró el drama que está viviendo por la falta de pago: “Llevan tres meses sin darme un peso y en algunas ocasiones laboramos sin un centavo. Muchos de mis compañeros tienen los servicios cortados, estamos endeudados y ya no queremos más plazo”.