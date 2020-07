“Que mi buen nombre quede reparado”: abogado Muñoz

Por limpiar su imagen

El abogado habló con El Universal para que su buen nombre fuese restaurado y pidió a la justicia actuar pronto para encontrar a los responsables, ya que a raíz de lo sucedido no ha podido transitar libremente para cumplir con sus funciones.

“Mandé la solicitud y me la aprobaron, todo iba normal, incluso las autoridades me hicieron requerimientos y yo les mostraba el permiso, pero no sé cómo los delincuentes accedieron a ese perfil. Varios amigos me fueron reenviando las cadenas de Whatsapp preguntándome por qué estaba haciendo eso, y yo no tenía idea de lo que pasaba. La última vez que entré habían más de 35 personas inscritas con mi usuario. Yo en ningún momento me inscribí como empresa sino como persona natural”, explicó el jurisconsulto.

El confuso episodio no solo afectó el buen nombre de Muñoz Ospino sino que además provocó la suspensión de su permiso y por ahora, mientras le solucionan el percance y le otorgan una nueva autorización, debe salir solo cuando le corresponda su cédula.

“Ya tramité una denuncia penal por delito informático”, finalizó el afectado.