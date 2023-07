¡Qué locura! El bollo entró en top 10 como una de las peores comidas del mundo

Mientras que para muchos el bollo representa un tesoro culinario y una tradición centenaria, para otros no es así.

El bollo es un elemento destacado en la gastronomía de Cartagena, del Caribe y de varias partes del país, donde se le conoce como envuelto. Es un plato que no podría faltar en muchas mesas. No obstante, según un reconocido y prestigioso ranking, esta alimento se encuentra dentro de las peores comidas del mundo.

“Hasta el 05 de julio de 2023, se registraron 47.278 calificaciones, de las cuales 31.037 fueron reconocidas por el sistema como legítimas. Las clasificaciones de TasteAtlas no deben verse como la conclusión global final sobre los alimentos”, mencionó el portal.

Sus presentaciones son variadas y dependiendo de la materia prima usada se puede disfrutar en diferentes presentaciones, como el bollo limpio, que es una guarnición a la fija para asados o proteínas fritas como pescado, chicharrón o cerdo, o el bollo de maíz biche, que en sus variados colores se consume con suero o queso costeño que realzan su sabor dulce. Sin embargo, parece no ser apetecido por los votantes de dicha plataforma.

“Me pareció desacertado. Si bien el bollo es popular en el caribe, no es una comida netamente colombiana. El bollo es una herencia de la gastronomía litúrgica de nuestros ancestros indígenas. Tiene diversos nombres que encuentras en todo el recorrido latinoamericano. Quien menospreció el bollo en su ranking, está mandado a caminar un poquito, untarse de pueblo y de la historia de los pueblos”, expresó la veterana de la cocina cartagenera

Quien también se pronunció al respecto fue la artista plástica y escritora de crónicas culinarias, Leonor Espinosa, quien a través de Twitter realizó una publicación expresando su descontento con el anuncio.

“El bollo entre las peores comidas rápidas y callejeras del mundo según Taste Atlas. Erdaaaa, verdaderamente no conocen el significado caribeño. Fijo no probaron de batata, angelito, de yuca con anís, poloco, limpio, de maíz biche, de plátano maduro, para entender que se trata más de un acompañamiento o matrimonio culinario que de comer solo. Tampoco la hormiga culona clasificaría porque es una colación, no, comida o vianda”, twiteó.

