“Que lo trasladen”: protesta en peaje de Marahuaco cumple 12 días

“Que nos desmonten el peaje ya”. Esa es la petición que desde hace doce días vienen haciendo los habitantes de los corregimientos vecinos del peaje de Marahuaco, que está en la Vía del Mar, como Arroyo Grande o Arroyo de Piedra, quienes le insisten a las autoridades que trasladen el peaje del kilómetro 17 al 42 de esa misma vía, tal como estaba contemplado en los diseños iniciales del proyecto. Lea: ¿Cuándo rige la tarifa diferencial en el peaje de Marahuaco? “La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no ha dicho nada al respecto, no tienen argumentos para seguir cobrando ese peaje. Las Juntas de Acción Comunal (JAC) y mi persona seguimos vigilantes las 24 horas del día para que los conductores que transitan por la vía no paguen”, indicó Ramón Ramírez, líder de la zona. También le puede interesar: “Exigimos que hagan efectivo el traslado del peaje Marahuaco, que se lo lleven” Por su parte, Sebastián Castro, miembro del grupo Resistencia Ciudadana Antipeajes, se refirió a las problemáticas que enfrentan los pobladores de la zona. “Estas comunidades tienen problemas de servicios públicos como alcantarillado, agua y luz. Los turistas no vienen y eso es duro”, dijo.

Señaló que la semana pasada hubo una reunión con delegados de la ANI; sin embargo, no fue lo que ellos esperaban. “Fue un encuentro nefasto, no mandan a la gente que tiene que ir. Con todo el respeto lo digo, mandan a puros payasos, personas que no tienen voz ni voto, que no toman decisiones. Creo que eso es perder el tiempo”. La tarifa diferencial es otro de los temas a los que se refirió el miembro del comité: “¿Cómo va a funcionar la tarifa diferencial si las comunidades no tienen ni agua ni alcantarillado y van a tener carro? Se están burlando de las comunidades. Implementan la tarifa diferencial en un pueblo donde solo puede haber un carro, donde hay tantas necesidades”.

Y continuó: “La pelea no es que la TIR se haya alcanzado, lo que está solicitando la gente es que lo muevan. El peaje como estaba contemplado va más en el Atlántico que en el mismo Bolívar”.

Protesta indefinida Este contó que permanecerán en el peaje de Marahuaco hasta que atiendan sus requerimientos. Tras algunas críticas, manifestantes aclararon que no les están cobrando a los conductores que transitan por esa vía nacional. “No estamos cobrando. Si yo paso en mi carro y le doy $2 mil, eso no es nada, eso es para sostener la lucha y conseguir algo de alimentación. El dinero que entregan es voluntario porque muchos no tienen para comer. El peaje más caro de la zona es ese, pues cobran $16 mil”, agregó.

