$!¡Qué lío!: Ingresó a un link, robaron sus datos y le dañaron la vida

“El lunes pasado, 8 de mayo, yo recibí un mensaje de texto en el celular. Era una compra que según yo había hecho por AV Villas. Me sorprendió porque yo no tengo cuenta en ese banco. Entonces ahí me salió un link para que yo entrara según a rectificar los detalles de la transacción que supuestamente yo había hecho. Así que yo ignorante del tema entré al link y fue lo peor que pude hacer”, relató Villadiego.

A diario ocurren múltiples estafas o extorsiones, las cuales quedan en el anonimato debido a que son pocos los que se atreven a denunciar, o quizá, no saben cómo hacerlo ¿Cómo reportar un hecho que sólo quedó registrado a través de capturas de pantalla? ¿Puede hacerse justicia cuando no se sabe quién está del otro lado de la pantalla? Es lo que se pregunta Rodolfo Villadiego, un cartagenero de treinta años que se dedica a la construcción. Lea también: “Luego de pagar, me bloquearon”: presunta estafa al comprar Soat

La amenaza no quedó solo en palabras, pues los delincuentes, tras no recibir la transferencia de Villadiego, procedieron a realizar la difusión de las imágenes. “Cogieron todos los contactos que yo tenía en mi WhatsApp y le mandaron eso a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis amigos, incluso a mi jefe”.

“Luego de entrar a ese link empiezan a llegarme mensajes y correos. Me mandaban una foto donde salgo yo y debajo un anuncio que decía que yo estaba moroso por una deuda de no sé cuántos millones, y que yo no quería pagar. Entonces comenzaron a presionarme, me llamaron para decirme que si yo no les transfería 900 mil pesos, ellos se iban a comunicar con mi familia y mis jefes del trabajo para hablarles de la supuesta deuda”, denunció.

Rodolfo también subrayó: “Yo nunca en mi vida he tenido deudas. Me tocó pedir disculpas en el trabajo; sin embargo, no dejo de recibir mensajes, en los últimos que me mandaron me dijeron que ya dieron con la ubicación de mi casa y que pronto vienen por mí. Ya estoy preocupado, mi esposa y yo no dormimos pensando en que algo pueda pasarnos. Me tocó cambiar hasta de celular”.

Tras lo ocurrido, el cartagenero logró contactarse con otras víctimas, quienes aseguran que les tocó depositar dinero en la cuenta de los delincuentes. No obstante, la situación se ha puesto mucho peor. “Hasta el momento yo no les he transferido, conocí a una muchacha que le pasó lo mismo y me advirtió que no les pasara plata porque después iba a ser peor”, concluyó Villadiego.