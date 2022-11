$!“Que la Paz Total no vaya a opacar el acuerdo con las Farc”: expresidente Santos

Juan Manuel Santos, expresidente de la República.

Resaltó que la paz fue posible porque había una agenda que se determinó en el Gobierno Santos, así como métodos, equipos de diálogos y también una negociación en La Habana (Cuba) como si no hubiera guerra en nuestro país.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que es importante que se logre la implementación del Acuerdo de Paz. “Hace seis años fue un momento vibrante. Vimos ese clima de una Colombia que quería vivir en paz y eso se vio en cifras como el aumento del turismo. La primera invitación es recuperar la ilusión y la esperanza de la paz, pero no se hace con buenos deseos sino implementándola”.

“Mientras se dialogaba en Cuba se combatía en el territorio como si no hubiera diálogo. El acuerdo no fue solo para desarmar a unos señores. Hoy 300 municipios tienen una condición de paz que no tenían antes. Colombia tiene que resolver la base de la violencia, que es la maldición del narcotráfico”, agregó Barreras. Lea: “Que les vaya bien sin caer en la ingenuidad”: Duque sobre diálogos con el ELN