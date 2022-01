Después de las protestas del lunes, las busetas de las rutas de Olaya Herrera y Ternera-San José de Los Campanos amanecieron hoy parqueadas en el turno que está en la vía Campaña, cerca de la Terminal de Transporte de Cartagena. La razón es que los buseteros no llegaron a ningún acuerdo con el Distrito tras la reunión que tuvieron durante las manifestaciones, la cual duró más de cinco horas. (Lea: Protesta de buseteros: nueve horas de caos y sin acuerdos)

La molestia de los conductores de estas dos rutas de servicio público colectivo es porque la semana pasada les notificaron que no podían circular por las vías de la ciudad. “El jueves nos llegó un oficio donde nos informaban que no podíamos trabajar porque un juez lo había ordenado. No nos avisaron con anterioridad y todo fue sorpresivo”, dijo un conductor. (También le puede interesar: Las afectaciones a Transcaribe por paro de buseteros)