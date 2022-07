¿Qué falta para que inicien las obras en el Salto del Cabrón?

Habitantes de los barrios La Quinta, Lo Amador, e incluso, La María están a la espera del inicio de las intervenciones, ya que, en temporada de lluvias los deslizamientos son constantes. “A nosotros aún no nos han notificado si se van a realizar o no las intervenciones en el Salto del Cabrón”, dijo Emilio Moreno, residente de La Quinta. (También le puede interesar: Se retomarán obras de mitigación en el Salto del Cabrón, en La Popa)

Otro problema

¿Por qué no arrancan?

Luis Villadiego, secretario de Infraestructura aseguró que las obras de mitigación del Salto del Cabrón no han podido arrancar porque el Distrito no ha podido obtener el registro presupuestal. “Actualmente hay problemas con la plataforma del Departamento Nacional de Planeación. Es decir, hasta que no se tenga ese registro no se pueden suscribir las actas de inicio”, indicó el jefe de cartera.