Que el Banco de la República no lo vuelva loco y se le embolate la Navidad

Y subrayan: “Lo otro clave que hay que tener en cuenta es que esa bajada de tasas no se ve inmediatamente en los bancos comerciales. Eso se nota, más o menos entre 4 meses y un año y medio según el tipo de crédito. Así que no hay que cantar victoria y pensar que ya mañana endeudarse va a salir más barato”.

“Con esta decisión, las tasas de interés de los bancos podrían ser más atractivas que ahora, es decir, el crédito se abarataría un poco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las tasas del Banrepública solo bajaron al 13%, es decir, siguen altas. Esto es clave tenerlo en cuenta si quiere o necesita endeudarse, solo hágalo de manera responsable, si tiene con qué pagar y no afecta su diario vivir destinar plata extra al pago de cuotas crediticias”, explican.

Además del mandatario, muchos referentes de la política, cercanos a él, aplaudieron la aprobación del Emisor de bajar la tasa de un 13,25% a un 13%. David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico, indicó que esta medida incentivará al sector privado, a los inversores, al sector público y a los consumidores, “pues la inflación en alimentos tiende a la baja y el no aumento del precio de la gasolina en enero reactivará la economía.

Ojo, primera alerta para los que aún no compran la ropa de diciembre: la disminución no es inmediata.

“Lo que a Dau le duele es que el bastón de mando me lo entregó la ciudadanía”

Otras voces también llaman a la calma y a enfriar el ímpetu pues la reducción “no es colosal y aún es marginal”. Para Aurelio Suárez, columnista y analista económico, “esta medida no producirá un efecto enorme e inmediato sobre la economía colombiana y su eventual reactivación; tan solo es una señal de que el Banco Central dejará de subir las tasas o mantendrá este nuevo techo”.

Suárez resalta que esta decisión es un insumo clave en la actual discusión del salario mínimo entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos, pues la reducción de la tasa disminuirá cargas del sector privado e impactará en el ahorro, si la gente se informa y no se vuelve loca.

¿Locura?

Suárez expone que desde ayer pululan mensajes “distantes a la realidad” sobre que la disminución de la tasa de interés significa un abaratamiento del dinero o una bajada inmediata de precios de los productos y servicios, por lo que sería preocupante que la gente consumiera desaforadamente o se enredara con créditos que no son prioridad.

Para las responsables de Economía para la Pipol, los cartageneros no deben pensar solo en el ahora, sino también en los gastos que se vienen en enero. “Se espera que en enero suban otros precios como la gasolina, los peajes, la cuota moderadora de la EPS, e incluso, si tienen hijos toca tener para los uniformes, el colegio, los útiles entre otras vainas. Solo compre lo necesario, no se deje llevar por la publicidad, piense en sus finanzas y no se gaste todo, siempre es bueno tener un colchón”, exponen Cifuentes y González.

Y si con lo que ha leído hasta aquí aún no se siente advertido, las periodistas económicas recomiendan: “Siempre que vaya a comprar algo, pregúntese si de verdad lo necesita o es un impulso que podría calmar. Si algunos alimentos que compra continúan caros, pues compare opciones similares y escoja el más barato si no pierde calidad”.