Teniente Andrea Aguirre Duarte.

¿Y el responsable?

Sobre el dueño o la persona que llevaba al caballo al momento del desplome se desconoce el paradero.

“El caballo no tenía chip así que no estaba dentro del censo de la Umata. No sabemos aún quién es el dueño porque lo dejaron abandonado y nadie en el sector da razón”, manifestó Aguirre.

La jefa el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cartagena añadió que continúan con las investigación para dar con el paradero del responsable para su judicialización. Al presunto contraventor penal se le puede imputar el delito contra la integridad física y la vida de los animales (Ley 1774) del 2016, que implica prisión de 12 a 36 meses.

