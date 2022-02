Otros sostienen que los vecinos no tienen por qué soportar “ruidos sexuales” ajenos y que “hay que saber convivir en una propiedad horizontal, y sino tienen conocimiento de qué significa eso, entonces no se muden a un edificio, sino a una casa apartada”.

Mientras algunos consideran que se le vulneraron derechos a la bogotana de 35 años porque, inicialmente, una vecina la mandó a callar con el portero, quien con ese propósito la llamó por el citófono mientras tenía relaciones sexuales. Alega que al día siguiente, acompañada de personal de aseo, la administradora subió a su apartamento. “Me dijo que estábamos haciendo ruidos indecentes, que somos unos inmorales, que yo me tengo que callar, moderarme, controlarme”, relató la mujer.

El Universal le consultó a abogados expertos las implicaciones legales que podría desencadenar este caso, y estas son sus opiniones.

“Las consecuencias normales naturales de las relaciones sexuales, de una pareja, como sonidos propios de la relación, no pueden ser objeto de prohibiciones, ni de sanciones de ninguna naturaleza. Por ello, la filtración de estos, en mi criterio, no vulneran norma alguna. Esto en el entendido que no se observen en estas personas propósitos de alterar la convivencia, ni sean producto de conductas antisociales, atentatorias de la moral y las buenas costumbres, eventos en los cuales sí podrían ser objeto de medidas policivas, correctivas y civiles”, afirmó Alcides Arrieta Meza, abogado litigante y presidente del Colegio de Abogados de Colombia.

Y agregó: “En ese orden, los sonidos normales de una relación íntima en un apartamento, hotel o residencia, no dan lugar a exigir la terminación del contrato. Por tanto, esa filtración debe ser tratada con respeto a la dignidad e intimidad de las personas y las sugerencias que se hicieren no pueden desconocer derechos humanos fundamentales”.