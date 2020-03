Qué deja de percibir Cartagena al ceder tres patrimonios a Mincultura

Una comisión encabezada por la arquitecta Mónica Orduña Monsalve, representante de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, visita por estos días las fortificaciones y baluartes de la ciudad a fin de inventariar y revisar el proceso administrativo de la Escuela Taller Cartagena de Indias, Etcar. Lea: ¿Patrimonios culturales de Cartagena en manos de particulares?

El recorrido además da inicio a lo que será la nueva administración de tres bienes materiales a cargo del Ministerio de Cultura: la Habitación del Castellano, la Casa del Inquisidor y la Bóveda 13, cuyos usos están destinados a tiendas donde se comercializan artesanías elaboradas por aprendices y maestros artesanos.

En entrevista con El Universal, Alexa Cuesta Flórez, directora general de la Etcar, aclaró que como entidad pública continúan administrando las fortificaciones en Cartagena.

“Este es el segundo comodato (2017-2022) que tenemos con el Ministerio de Cultura quien es el ente regulador a nivel nacional sobre los bienes de interés cultural. Pero nosotros como Etcar tenemos a cargo la administración, conservación, manejo, uso y disfrute de los bienes que están en el territorio en Cartagena”.

La funcionaria expuso que no son cinco sino tres los bienes materiales que pasarán a manos de la Escuela Taller Naranja. Y, frente a denuncias de una posible privatización, sostuvo: “No es cierto que estos bienes van a ser administrados por ningún ente privado, eso es una noticia que no sabemos de donde salió. Nada más serán tres bienes. En este momento, la sospecha que tenían algunos veedores de que el Baluarte de San José también va pasar manos de otro ente particular, no es cierta, el baluarte sigue siendo administrado bajo la figura de comodato”.