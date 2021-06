Entre los chorros de agua, el frío de la noche y la agonía de quedarse completamente sin techo, han estado viviendo más de 10 familias en el sector Nuevo Horizonte del barrio El Pozón. El jueves por la tarde un torbellino, al parecer provocado por las fuertes lluvias, arrasó varias viviendas: algunas quedaron sin techo y otras, con daños considerables en su estructura, lo que afectó gravemente a sus residentes, quienes afirman estar desesperados por no recibir ninguna ayuda del Distrito.

Voces que piden ayuda

Un equipo de El Universal visitó el sector Nuevo Horizonte y encontró casas gravemente afectadas: algunas sin techo, otras con goteras gigantes, vecinos ayudándose para reconstruir lo que poco que la lluvia dejó, niños durmiendo bajo los arreglos provisionales de los residentes para que no entre lluvia a la casa... En cada una de las viviendas había una familia más desesperada que la anterior.

“Un remolino se llevó el techo de mi casa, lo arrancó como si no fuera nada y también se llevó la mata de plátano que tengo afuera”; “Yo tengo gallos de pelea y se me murieron dos gallos, he tenido que soltar a los demás y tenerlos bajo en arbolito que está allá, porque de eso vivo, hemos tenido que arreglar todo nosotros, por acá no ha llegado nadie”; “A mí se me inundó la casa y tengo a la bebé dormida debajo del parapeto que hicimos para que no se mojara, mis tres hijos y yo tuvimos una noche de perros”. Esos son algunos de los testimonios que se escuchaban en las casas del sector Nuevo Horizonte, en una zona que se considera “de invasión”.

El sector Nuevo Horizonte del barrio El Pozón tiene una decena de casas, ubicadas frente al caño, en una zona de alto riesgo; pero las viviendas, según los vecinos, tienen más de 20 años allí.

Algunas de las casas son de material, las hay en madera, en láminas de zinc y algunas con ladrillos, los residentes cuentan que se esfuerzan todos los días por sacar a sus familias adelante, en una zona donde quienes más residen son niños.

“Esto desprendió techos y causó desastres. Lo que nos dice Prevención y Desastres es que tenemos que arreglar nosotros, uno ‘emparapeta’ (arregla) su casa porque no quiere que se moje. Los niños durmieron bajo el agua. Queremos colaboración, no les vamos a echar el compromiso total, pero no se han manifestado con ninguna ayuda, ni con una colchoneta, ni nada, aunque vieron que sí hay necesidad. Pedimos la ayuda por los niños”, dijo Maribel Pájaro.

“Que se hagan cargo los dueños”

La preocupación de los vecinos es que recibieron la visita Gestión del Riesgo pero la respuesta que obtuvieron no fue la que esperaban. Por ser considerada una invasión, no es posible que se les ayude a reconstruir las viviendas.

“Los de Prevención y Desastres nos dicen que estas casitas son invasión y sí está bien... pero si no fueran legales, no tuvieran contadores. Nos dijeron que arreglaran los dueños de las casas. Aquí tenemos contadores de gas, de luz y de agua. Esto aquí tiene más de 20 años y pasaron a los primeros residentes para Villas de Aranjuez y Flor del Campo, pero nosotros por la necesidad de vivienda aceptamos cuidar muchas de las casas y ahora toca buscar de donde no hay para arreglar esto”, dijo Pájaro.

Esto dice la OGRD

El Universal solicitó a la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) información con respecto a este caso.

En el informe preliminar sobre la situación que la OGRD entregó a este medio, se describen la afectaciones de cinco viviendas cuyos daños fueron atendidos por la entidad. Explicando sobre la situación de las casas que fueron atendidas que las viviendas se encuentran en riesgo debido a la falta de profesionalismo en el material constructivo. “En las viviendas visitadas se evidencia que no hay profesionalismo en el material constructivo, por lo tanto, siempre estarán en riesgo para las personas que habitan esa vivienda”.

Con respecto a las demás, la OGRD dice que “para estas viviendas incluso de asentamiento irregular se requieren un control de las autoridades pertinentes para no poner en riesgo la vida de quienes habitan, por mala factura constructiva en cumplimiento de las normas”.

Además, aclaran que su función no es la de ejecutar obras civiles.

“La OGRD, es una oficina cuyo objeto principal es coordinar, asesorar y apoyar la atención a través de su personal conforme a los procesos de conocimiento, reducción del riesgo, y manejo de desastres en el distrito de Cartagena de Indias, no ejecuta obras civiles ni cuenta con los recursos ni el personal con que se pueda dar solución a la problemática de referencia.

Es por esto que remiten a las siguientes entidades que tienen competencia para que los afectados sean tenidos en cuenta: Alcaldía de la Localidad , COORVIVIENDA, PES, Inspección de Policía UCG 1, Dirección Administrativa de Control Urbano

Si usted desea colaborar de alguna manera a estas familias, puede comunicarse al: 3017259892

