¿Qué es el emisario submarino? Es el componente final del Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad, ejecutado por Aguas de Cartagena, que depura el 100% de las aguas residuales de la ciudad que se recogen, tratan y disponen finalmente en el mar Caribe de manera adecuada. Y aunque el proyecto causó un impacto ambiental positivo en la ciudad, no lo sienten así en Punta Canoa, cuya zona costera es la que recibe el producto final de dicho proceso.

Los habitantes de Punta Canoa dicen que es poca la información que tiene del Emisario Submarino y argumentan que por ello no les queda más que especular y lamentarse.

Los pobladores dicen que desde que este sistema empezó a funcionar el mar se ha ido alejando de la tradicional orilla y el panorama que ha quedado es desolador. Allí, tal como en La Boquilla o Manzanillo del Mar, turistas llegan de forma espontánea a disfrutar un suculento almuerzo y a darse un chapuzón de agua salada, en un mar que estaba a pocos pasos de las cocinas y cabañas. Todo eso es historia. La distancia que hay ahora desde esas cocinas hasta el mar es mucha. Cerca de 500 metros, dicen lugareños. Además, el turismo se extinguió.

¿Cómo explicar dicho fenómeno? ¿Está relacionado con el Emisario Submarino? Los integrantes del Consejo Comunitario de Punta Canoa afirman que han hecho múltiples peticiones a entidades como Dimar, CIOH, EPA, Cardique, entes de control y demás, y nadie les ha dado respuestas. Se sienten abandonados y dicen que el aire tampoco es igual al de antes.

“El emisario nos acabó turísticamente, ya nadie nos visita, no hay ingresos, el aire que respiramos no es puro. Las playas cada vez se retiran más y más, se han formado charcos o lagunas en lo que antes era un bonito mar. Hemos denunciado ante la Procuraduría Ambiental, ante la Defensoría del Pueblo, la Personería, pero todo ha sido en vano”, expresó un miembro del Consejo Comunitario, quien pidió no revelar su nombre.

El líder hizo un llamado al alcalde William Dau, a los concejales, al gobernador Vicente Blel y al gerente de Aguas de Cartagena, pidiéndoles que visiten Punta Canoa y que escuchen a viva voz a los habitantes.

Agregaron que este corregimiento, de unos 2.500 habitantes, no cuenta con un escenario deportivo, no tiene un puesto de salud, no tiene un solo parque y la institución educativa requiere mejoras.