Por cerca de una semana el paso de embarcaciones por el Canal de Suez, en Egipto, estuvo detenido porque el portacontenedores Ever Given quedó encallado en una orilla del canal y atravesado en el paso de agua artificial.

Teniendo en cuenta, ello El Universal indagó si la obstrucción de una de las arterias marítimas más importantes del mundo causó impacto en la operaciones navieras en Cartagena.

Al respecto, el Grupo Puerto de Cartagena manifestó que no se ha visto afectado por el bloqueo que hubo en el Canal de Suez.

Estos explicaron que las rutas que transitan por dicho canal van de Asia a Europa y los servicios que se reciben en Cartagena de esos orígenes vienen directo, es decir, los de Asia vienen por el Pacífico y cruzan el Canal de Panamá, mientras que los de Europa vienen por el Atlántico de forma directa.

Es de precisar que el Puerto de Cartagena es clasificado por la CEPAL como el cuarto puerto con mayor movimiento de Carga de América Latina y por la UNCTAD como el puerto de mayor conectividad de la región. Actualmente, es el principal puerto exportador de Colombia y fue reconocido por décima ocasión como el Mejor Puerto del Gran Caribe por la Caribbean Shipping Association.

Se reanuda tránsito de barcos

El Canal de Suez quedó finalmente desbloqueado el lunes por la tarde cuando fue reflotado el Ever Given y desde hoy los más de 400 barcos que esperaban cruzar reanudaron su tránsito. (Le recomendamos: Liberan al colosal buque Ever Given en el Canal de Suez)

La firma de servicios logísticos Leth Agencies dijo que está previsto que 76 barcos transiten hoy por el canal.

Es de aclarar que el tráfico habitual en el Canal de Suez tardará unos cuatro o cinco días en regresar, aunque los retrasos comerciales podrían prolongarse durante meses, destacó hoy la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).