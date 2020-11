Lo único que se le ha realizado es una rehabilitación de pavimento asfáltico en la subida y bajada del puente, justo por donde pasan los carros y motos. Esto se le realizó en julio de este año y, según indicaron residentes del barrio Manga, “el “reparcheo” no quita ni pone a los daños estructurales que presenta el puente”.

Desde hace unos 4 o 5 años he escuchado decir que el puente de Las Palmas se va a caer, que su infraestructura está cada día más averiada y que la vía ya no puede seguir soportando tanto peso, sin embargo, por más administraciones que han pasado en la ciudad, a la fecha ninguna se ha detenido en este puente a realizar la intervención integral en su infraestructura para que pueda seguir en pie.

“Crónica de una tragedia anunciada”

En diálogo con el ingeniero estructural Jorge Rocha, señaló que “en el 2018, cuando hice el estudio de todos los puentes de la ciudad, noté que el puente Las Palmas por debajo está totalmente podrido y el hierro tiene una corrosión total y los estribos están hundidos”.

El ingeniero asegura que “ese no es el único problema, de caerse este puente, afectaría también la tubería que pasa debajo de él, la cual también está en pésimas condiciones. Dios quiera que no, pero si se llega a caer, esto sería una crónica de una tragedia anunciada, porque no han hecho nada al respecto para mejorar su estructura”.

En su momento y gracias al estudio que el ingeniero Rocha realizó, indicó que lo que se debía hacer para mitigar el impacto de deterioro y darle más fuerza a la estructura era construir una estructura de hierro nueva, sin embargo, como él dice “nada se ha hecho”.