Cambiar de las clases presenciales a las virtuales no ha sido tarea fácil y menos en una ciudad donde la conectividad no es la mejor y, por si fuera poco, muchas instituciones educativas, docentes e incluso estudiantes no cuentan con computador o teléfonos de alta gama, con los que pudieran atender a sus clases en medio del confinamiento que tocó vivir a causa del coronavirus.

Pero, como no se puede dejar de aprender y tampoco permitir una deserción escolar, desde la Secretaria de Educación, en conjunto con los rectores, comenzaron a idear estrategias con el fin de seguir llevando aprendizaje y conocimiento a través de una pantalla, sobre todo a aquellos 11.863 jóvenes que este año se gradúan de las diferentes instituciones educativas de la ciudad y quienes, según la resolución 00467, emitida por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), deberán realizar las pruebas Saber 11 los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre.