“La exigencia del Ministerio de Salud es la prueba PCR, sino tienen la prueba no pueden entrar. Nosotros no podemos hacer nada y no hay posibilidad que se hagan la prueba acá”, enfatizó el ente migratorio.

Estos no pudieron ingresar al territorio colombiano debido a que no contaba con una prueba PCR de COVID-19 con diagnóstico negativo y con una vigencia menor a 96 horas, requisito establecido por el Ministerio de Salud para los viajeros internacionales tras las reactivación de los vuelos hacia y desde otros países.

¿De quién es la responsabilidad?

Migración Colombia sostuvo que estos hechos son inicialmente responsabilidad del viajero. La persona tiene la obligación de cumplir con los requisito que le pide el país a donde va a viajar.

Por otro lado, es responsabilidad de las aerolíneas exigirle al pasajero la prueba PCR antes del abordaje.

“El desconocimiento de la norma no te exime de la misma. La persona que viaja debe informarse sobre las medidas para ingresar al país que va. Yo no puedo decir que voy a Estados Unidos sin la visa porque la aerolínea no me dijo. Por su parte, las aerolíneas deben entender que deben exigir la PCR, sino lo hacen serán sancionados y los pasajeros rechazados. Es un tema de seguridad nacional”, dijo el ente migratorio. (Lea aquí: Se prenden las alarmas por casos positivos de COVID en vuelos internacionales)

Por cada persona inadmitida se inicia una investigación administrativa a la aerolínea, que podría acarrear una sanción de hasta 12 millones de pesos. Ya se han aperturado procesos contra tres compañías aéreas en el país.

Es de recordar que el pasado 6 de octubre, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Aeronáutica Civil y a Migración Colombia un reporte detallado de los vuelos internacionales que desatendieron los protocolos de bioseguridad y controles adoptados por las gerencias de los aeropuertos, para garantizar que pasajeros que arriben al país no estén contagiadas con COVID-19.

“Se cumplen las medidas”

Por su parte, la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), operador del aeropuerto Rafael Núñez, indicó que a pesar habilitar desde la semana pasada un centro para pruebas de coronavirus, que refleja los resultados en 20 minutos y cuenta con una capacidad de detección de 125.000 copias, este no está disponible para los viajeros procedentes del extranjero, ya que ellos deben llegar a la ciudad con la misma. (Le puede interesar: Aeropuerto de Cartagena habilita centro para pruebas COVID-19)

Sacsa aclaró que si bien en un inicio varios aeropuertos intentaron realizar el test a los extranjeros que no traían el certificado de no COVID, tratando de recuperar el turismo y no de volverlos inmediatamente, esto fue prohibido por el Gobierno Nacional y puede acarrearles una sanción.

Al respecto, María Claudia Gedeón, gerente de Asuntos Corporativos de Sacsa, precisó que el operador no tiene injerencia respecto a quienes ingresan al territorio colombiano, esta decisión le compete a Migración.

No obstante, la directiva afirmó que en la terminal aérea se está dando estricto cumplimiento al protocolo de bioseguridad, “se continúa con la toma de temperatura en la sala de llegadas, uso del tapaboca obligatorio, la limpieza del calzado, las manos, el distanciamiento y la desinfección constante del lugar”.