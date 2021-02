“La otra embarcación se encarga de apoyar a la primera llevando provisiones y bebidas para los turistas. La animación corre por cuenta de los jóvenes en riesgo, quienes cantan música urbana. Para este año se prevé la creación de una pagina web y más capacitaciones para que estos jóvenes puedan proyectar su vida con el negocio”, indicó el directivo de Acuambiental.

Agradecidos

Tanto Efigenio Gaviria, presidente de la JAC de Olaya Herrera, sector Ricaurte; Orlando Ramos Cantillo, conocido como El Chuky y Enderson Cueto, ambos jóvenes en riesgo, agradecen a Cardique por el apoyo brindado.

“Cardique me quitaste un revólver de la cabeza y me pusiste un motivo para surgir con este proyecto, gracias, muchas gracias”, dice Enderson Cueto, quien agrega que “gano plata limpia con el proyecto y no corro ningún riesgo”.

Para Orlando Ramos Cantillo, el proyecto “Las Cienagueras” ha sido una bendición porque es un proyecto que está generando ingresos y se sostiene. “Pedimos a los cartageneros y colombianos a que conozcan la Ciénaga de La Virgen y compartan con la familia”, dijo.

Efigenio Gaviria precisó que aunque cuentan con su propio esquema de seguridad, la Policía presta apoyo para proteger a los turistas.