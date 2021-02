Los días pasan y con ello la impaciencia de los usuarios del DATT aumenta. Desde el lunes 1° de febrero decenas de personas están intentando realizar diversas diligencias en las oficinas administrativas del organismo de tránsito distrital, pero no han podido porque la atención al público está suspendida.

Ese día, a las 10 de la mañana, la administración del edificio de Marbella donde funciona la sede principal de la entidad le cortó la energía eléctrica por deudas en el pago del arriendo, algo tanto inusual como insólito. A partir de ese momento comenzó el calvario para los clientes de esta y las sedes de Manga y Ronda Real, que como consecuencia del corte en Marbella también se quedaron sin sistema. Los usuarios denunciaron pérdida de tiempo y del dinero invertido en el transporte porque asistían en vano, y por eso ayer varios de ellos protestaron para exigir prontas soluciones. La manifestación se realizó en la sede de Manga, donde fue bloqueada la Cuarta Avenida un par de minutos y fue necesaria la presencia de la Policía para que se levantara el bloqueo y los vehículos represados pudieran seguir su curso.

(Lea: Cortan la luz al DATT en Marbella por una deuda en el arriendo).

“El sábado me hicieron un camparendo y me inmovilizaron el carro, pero como me sale más económico pagarlo en los primeros cinco días hábiles, he venido desde el lunes a salir de eso rápido y no he podido aplicar para el beneficio porque no me han atendido”, aseguró Francisco García, afectado.

Mientras no se resuelva la situación con la luz en la sede principal de Marbella, donde está el sistema central, las otras dos en Manga y Ronda Real seguirán sin funcionar pese a que en estas sí hay servicio de energía eléctrica funcionando normalmente.

El director del DATT, Janer Galván, estaba gestionando el pago de los meses adeudados al contratista.

“Esta situación ha sido ocasionada debido a la interrupción del suministro de energía desde la subestación eléctrica del edificio. El DATT está haciendo las gestiones necesarias por las vías jurídicas para restablecer el servicio y garantizar la atención. No se adeudan más de 10 meses como se ha dicho sino los últimos tres meses del 2020. Esos pagos pendientes al contratista deben realizarse en su totalidad próximamente”, había dicho el funcionario tras el corte el lunes.

(Lea: Comenzó la entrega del PAE en los colegios oficiales de Cartagena).

Los usuarios están esperando que el servicio retorne para agilizar sus diversos trámites como pago de impuestos, pago de multas, RUNT, firmar convenios de pago, entre otros.

Extraoficialmente se conoció que ayer en la tarde se había restablecido el servicio en las tres sedes. El Datt, hasta el cierre de esta edición, no se había pronunciado de forma oficial.