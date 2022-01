Mientras los estudiantes, padres de familia y el rector de la Institución Educativa Nuevo Bosque celebran la confirmación del comienzo de la construcción de un nuevo bloque donde tendrán más aulas de clases, en la Institución Educativa Hijos de María se vive un panorama distinto. Los padres de familia de este colegio oficial organizan una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Distrital, pues alegan que no tienen sedes educativas en óptimas condiciones para el regreso a la presencialidad.

La mujer señala que desde hace más de 4 años están pidiéndole a la Secretaría de Educación que se reconstruya la sede Rafael Tono, en el barrio 13 de Junio, tal y como se planteó en el 2019 en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena. “Desde hace años la infraestructura de esta sede está en mal estado. Poco a poco se ha venido cayendo, por eso antes de la pandemia nos tocó dictar clases en otros espacios, pero ahora que volveremos a la presencialidad los padres de familia están preocupados. Por eso protestarán”, comentó una docente.

Otra añadió: “En el 2019 nos trasladaron a la sede de Olaya Herrera para que todos los niños recibieran sus clases sin problemas, mientras en la Rafael Tono hacían las adecuaciones que habían prometido, pero nada de eso pasó”.

El Universal conoció que a los docentes y coordinadores de esta institución educativa les habían informado que en el 2020 asignaron recursos para la adecuación de las instalaciones, pero, al parecer, dicha asignación no se hizo.

“Yo no quiero que mis hijos ni los demás niños sigan corriendo de un lado a otro para recibir sus clases, por eso protestaremos”, finalizó la madre de familia.

La IE Hijos de María tiene cuatro sedes: la principal, la Rafael Tono, Luis Carlos Galán y República de México. En esta última comenzaron las adecuaciones, pero no las han terminado, aseguran padres. “No pintaron, no hay batería sanitaria, no tiene las condiciones para el regreso de los niños”, dicen.

Habla la SED

Desde la Secretaría de Educación indicaron que la sede Luis Carlos Galán está en óptimas condiciones, por lo que los estudiantes pueden regresar a la presencialidad sin inconvenientes. Con relación a la reconstrucción de la sede Rafael Tono, señalaron que “el predio se encuentra parcialmente ocupado por un tercero y su familia, con quienes se han venido sosteniendo reuniones a fin de coordinar su salida y así posibilitar los trámites para construir con un financiamiento diferente al del FFIE”.

