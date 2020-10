A ritmo de una banda “chupa cobre”, los manifestantes, entre los que se encuentran inspectores de policía y personal logístico del Distrito, le exigen al mandatario de la ciudad, William Dau, aplicar el decreto 498 de 2020, que según ellos, plantea la reubicación de los funcionarios y no su despido.

“Es un derecho ganado, respaldado por el decreto 498 de 2020 y que el Distrito no ha respetado; ni siquiera nos han escuchado. No nos oponemos al concurso, pero el Distrito debió hacer un estudio previo para aplicar el decreto y reubicar el personal, no despedirlo”, afirmó Marina Villamil, una de las participantes en el plantón.

La mujer afirmó que han sido desvinculadas de sus labores mujeres embarazadas, madres cabeza de familia, personas con enfermedades catastróficas, funcionarios que estaban próximos a salir pensionados y aforados.