Más de 355 niños en riesgo de no recibir clases en el 2020

No ha habido solución

Al parecer, al no obtener respuestas claras sobre dicha compra, las Hermanas Franciscanas decidieron poner en venta abierta el predio y eso motivó una protesta en la mañana de hoy, donde los alumnos, padres de familia y directivos salieron a las calles a sentar su voz de rechazo por el abandono que dicen sentir.

“Resulta que el Distrito es la hora y no ha resuelto nada. Las hermanitas vendieron porque ya no tienen a nadie aquí, los últimos años el colegio ha funcionado en arriendo. Por eso, ellas al ver que no ha pasado nada con el proceso de compra, mandaron una misiva diciendo que si la Alcaldía no adquiere pronto el colegio, van a vendérselo a otro”, señaló Oswaldo Contreras, representante del Consejo Directivo de la Ineteb. (Lea: 1.9 billones de pesos será el presupuesto de Cartagena para 2020).

No hay más espacio

La preocupación para los manifestantes es que en La Boquilla las otras instituciones educativas están en hacinamiento, por lo que si no les resuelven la situación de manera rápida, los 355 alumnos que estudian en Ineteb irían a aumentar las cifras de sobrepoblación en aquellos salones. “Si este colegio lo venden, vamos a tener que buscar otra instalación y aquí en La Boquilla no hay más espacio, no existe. La otra opción es reubicar a los estudiantes en colegios que ya no tienen más capacidad”, señaló el directivo.