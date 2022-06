Protesta en La Cordialidad por suspensión de corralejas en Bayunca

“La Alcaldía por la presión que le vienen haciendo, tuvo que optar por la parte más delgadita para salirse del bololó. Realmente es una situación difícil y lo entendemos. Creo que la idea es conocer el plan de choque que se tiene para recuperar todas las inversiones y recursos que la comunidad ha puesto en este evento. No solamente es suspender y ya, queremos que la gente pueda recuperar su inversión”, dijo.

De acuerdo con los organizadores, son más de $190 millones que se pierden por la no realización de “esta fiesta de toros”. William Hernández, representante del Consejo Comunitario de Bayunca se refirió a la suspensión de las corralejas y y aseguró que el Distrito debe brindar diferentes alternativas para aquellos que invirtieron recursos en estas corralejas. (También le puede interesar: La controversia que desató en Cartagena el desplome de una corraleja en El Espinal)

El Distrito de Cartagena aseguró que después de una visita de inspección se determinó que la estructura no cumple con las especificaciones técnicas. “La administración distrital había entendido la solicitud de la comunidad de Bayunca, en que estas fiestas patronales representaban un beneficio económico para ellos y la Secretaría del Interior a través de la oficina de Asuntos Étnicos, venía haciendo acompañamiento pero lo que se les recalcó desde un inicio era que debían cumplir con todos los requisitos”, dijo Paola Pianeta, secretaria del Interior.

De acuerdo al dictamen de la inspección, la estructura está no cumple con normatividad sismo resistente, no cuenta con un Plan de Manejo de Riesgos y adicional a eso, la zona en donde está construida presenta problemas de estabilidad del terreno. La Oagrd también dejó constancia que el montaje de la estructura no aportaron los diseños ni la supervisión de la construcción por parte de un ingeniero estructural, que debe ser contratado particularmente.

Fernando Abello, director de la Oagrd, aseguró que las lluvias que han caído sobre la ciudad, han terminado por afectar aún más el terreno. “Por la época de lluvias, no es conveniente la realización de la corraleja en ese espacio. El lugar es zona inundable y el terreno presenta un alto nivel de saturación, lo que, adicionado a las fuertes lluvias que se podrían presentar esta semana por la tormenta tropical que se avecina, no es garantía de seguridad para los asistentes”, dijo.

La Secretaría del Interior reiteró que las festividades están autorizadas, lo único que no se permitirá es la realización de las corralejas. La protesta generó una gigantesca congestión vehicular en la zona.