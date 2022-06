Protección Costera: más de mil pescadores en proceso de compensación

A pesar de los inconvenientes e inconformidades que se han presentado desde que se iniciaron las obras del proyecto de Protección Costera, estas avanzan a buen ritmo. A la fecha se han realizado varias jornadas masivas de socialización y entregas de formularios de solicitud de compensación a pescadores artesanales marítimos independientes y asociados, en las que se dieron indicaciones para el diligenciamiento del documento.

En medio de estas jornadas se ha realizado acompañamiento y asesoría personalizada para dar respuestas a las solicitudes e inquietudes de la comunidad frente a todo este proceso. (Lea: “Esperamos autorización para iniciar dragado en Bocagrande”: Proplaya)

Más de mil pescadores, que deberán demostrar afectación a sus ingresos por el desarrollo de las obras, serían compensados. “Esa es la cifra que tiene certificada la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). A esa cifra se le suman los servidores turísticos y serían más de 3 mil personas en proceso de compensación”, dijo María Isabel Lugo, directora de la Oficina de Valorización Distrital.

“Tengo más de 20 años pescando y gracias a eso he podido llevarle el sustento a mi familia. Desde los 12 años me he dedicado a este oficio”, dijo Luis Rafael Corcho, pescador de La Boquilla. (También le puede interesar: No han notificado al Distrito de demanda que busca suspender obras de protección)

Las jornadas de socialización se vienen realizando desde el Plan de Gestión Social del proyecto. Juan Carlos Monzón, representante legal del consorcio Proplaya, aseguró que están a la espera de la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para realizar el dragado de la arena que servirá como relleno hidráulico para la ampliación de las playas. “Si la ANLA da visto bueno en una semana, que es el estimado, arrancaríamos 20 días después, que es lo que toma el alistamiento y movilización al sitio de los equipos de dragado”, contó Monzón.