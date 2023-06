Protección Costera: las obras deben estar listas en mayo de 2024

Dimar

“Entendemos la apertura de esta playa por la premura de terminar los trabajos de Protección Costera; sin embargo, considero que no puede ser un tema que se tome a la ligera, pues en estos momentos no existe claridad de lo que va a suceder con la otra mitad de la playa. Asimismo, no se sabe cuáles son los actores de las playas que van a regresar al sector”, indicó Andrés Rico, presidente de la JAC de Bocagrande.