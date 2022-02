El censo arrojó que 220 personas se dedicaban a la venta de artesanías, 146 carperos, 485 vendedores de comidas y bebidas; 19 son fotógrafos, 74 vendedores de frutas, 359 guías turísticos, 424 masajistas, 250 vendedores de mercancías (gafas, ropas, etc); 41 músicos y 37 se dedicaban a otras actividades.

Respecto a las quejas de algunos trabajadores en playas que aseguran que no fueron censados, la directora de Valorización, María Isabel Lugo, sostuvo que “se le solicitó al PNUD la revisión del censo porque no estamos de acuerdo con el resultado. Lo hicimos con el fin de que en terreno se pueda verificar, ya que se hizo en medio de la pandemia donde habían restricciones de movilidad que hoy no existen”.