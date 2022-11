Protección Costera: el llamado de Proplaya a Petro tras anuncio de protestas

Los presuntos incumplimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) motivó a los vendedores de playas a organizar nuevamente una protesta en las obras de Protección Costera. El consorcio encargado del proyecto, a través de un comunicado a la opinión pública se refirió a las reiteradas manifestaciones que se han realizado desde que se iniciaron las intervenciones en su primera fase. (Lea: Le piden al Gobierno Petro atender crisis en obras de Protección Costera)

“El día de hoy se nos ha informado por los vendedores de playa que de parte de la Ungrd no se ha dado cumplimiento a los acuerdos de pago previamente establecidos con ellos, y que por tanto de no tener una reunión el día de hoy con las entidades a cargo o recibir su pago, el día de mañana estarán bloqueando la totalidad de las obras de Protección Costera, según han informado, desde el barrio Marbella hasta Bocagrande”, se lee. (También le puede interesar: ¡Otra vez! Paralizan obras de Protección Costera y no hay quien responda)