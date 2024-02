Protección Costera: advierten socavación en las playas de El Cabrero

Alfonso Arrieta Pastrana, director del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cartagena y director del diseño del proyecto de Protección Costera, indicó que la socavación se da porque la línea de costa aún está desprotegida, toda vez que aún no se ha construido la escollera longitudinal ni se ha realizado el relleno hidráulico.

En la misma línea, desde el Consorcio Protección Fase II, que ejecuta las obras, manifestaron que hasta el momento solo se han construido dos espolones. “El relleno de arena no se ha realizado porque los servidores turísticos que trabajan en esa playa necesitan ser trasladados a otro lugar, que será Playa 4. Como esa playa no está abierta no se ha podido ejecutar el relleno”, indicaron.

El consorcio resaltó que una vez se habilite Playa 4, estarán atentos a las instrucciones para continuar con el proyecto y entregarlo.