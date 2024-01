Protección al consumidor en Cartagena: experta da recomendaciones

La protección al consumidor en Cartagena, al igual que en otras ciudades del país, juega un papel crucial en la relación que tienen los consumidores y los proveedores de bienes y servicios.

La importancia de garantizar la protección al consumidor radica en la necesidad de crear un ambiente de confianza y equidad en las transacciones comerciales, promoviendo así el bienestar de la comunidad y fomentando un desarrollo económico que pueda ser sostenible para todos. Lea también: Las 6 restricciones de orden público para el Centro Histórico de Cartagena

Es por eso que los consumidores tienen derechos fundamentales que deben ser respetados por los comerciantes y empresarios. Estos derechos incluyen la información clara y veraz sobre los productos y servicios, la protección contra publicidad engañosa, la garantía de la calidad de los productos, y la posibilidad de recibir un trato justo y respetuoso. El Universal conversó con Natalia Alvis, delegada para la Protección del Consumidor, quien dio recomendaciones claves a nuestros lectores, para tener en cuenta al momento de comprar.

“En el ámbito turístico, lo primordial al momento de adquirir un servicio, no solo en Cartagena, sino a donde uno vaya en Colombia, es pedirle a la agencia o proveedor del paquete que enseñe su RNT (Registro Nacional de Turismo), y no solo es que te lo enseñen, sino mirar que esté vigente. Con eso uno tiene respaldo. Por más barato o tentador, es mejor descartar opciones que no cuenten con el registro y optar por aquellos comercios especializados en servicios turísticos tanto presenciales como electrónicos” indicó Alvis.

Y agregó: “una cosa es una estafa, y otra cosa es estar insatisfecho con un servicio. Cuando se habla de estafa, estamos refiriéndonos a la ley de la comisión de un delito. Esto no es materia de Protección al Consumidor y tampoco es competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para investigarla está la Fiscalía General de la Nación. En cambio, cuando hay insatisfacción de un servicio, ahí entra la protección al consumidor, porque cuando estás consumiendo algo es porque tienes una necesidad y vas a donde un proveedor que te está ofreciendo un bien o servicio. Esta persona tiene que darte la información clara sobre lo que te va a vender, y sobre todo entregar calidad y describirte las características de todo aquello que te vayan a entregar”.