“Propuestas de Petro no resuelven el problema tarifario”: Liga de Usuarios

Finalizando la reunión el mandatario publicó en su cuenta de X (antes Twitter) tres propuestas para la reducción de las tarifas en las región: "Toda la bancada costeña se ha unido para lograr la reducción de tarifas en el Caribe y el país. Proponemos tres grandes acciones: 1) Cambio de la fórmula tarifaria en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio; 2) Conferencia de alcaldes, gobernadores del Caribe y fuerzas sociales para intensificar el plan de comunidades energéticas de energía limpia en el Caribe; y 3) Cambiar aspectos de ley", expresó.

Sin embargo, desde la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios aseguran que estas propuestas no resuelven el problema tarifario a fondo ni a corto plazo.



“Es importante que el presidente Petro se haya reunido con la bancada costeña y con algunos mandatarios de la región Caribe, pero las tres propuestas que realizó dejan mucho que desear porque no resuelven el problema tarifario a fondo y a corto plazo”, aseveró Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de la Región Caribe. Le puede interesar: La Creg continúa analizando la resolución para intervenir precios de energía



En esa misma línea aseguró: “En primer lugar el mandatario manifiesta que hay que cambiar la fórmula sobre todo en el punto de la generación eléctrica, cuando hay que tener en cuenta que toda la cadena de los eslabones eléctricos tienen exorbitantes tasas de rentabilidad y no solo la generación. En segundo lugar el impulso a las comunidades energéticas con energías limpias, esta es una solución a largo plazo que apenas se está empezando a implementar y finalmente modificar la Ley 142 del año 1994, lo cual hay que mirar con lupa”.

Y concluyó: “No se han tenido en cuenta las causas de las altas tarifas eléctricas sobre todo en la Región Caribe: la alta rentabilidad de toda la cadena eléctrica supera el 12% cuando en la Unión Europea llega apenas al 5,8%; el régimen especial tarifario contra los costeños en el cual nos cobran las pérdidas eléctricas, los hurtos y fraudes lo que no ocurre en el resto del país; y la resolución de la CREG que nos clavó un nuevo aumento tarifario recogiendo las opciones desde la época de la pandemia. Requerimos soluciones a corto plazo para pagar las tarifas que estamos pagando, en la Liga Nacional de Usuarios luchamos por tarifas pagables”.