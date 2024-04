Proponen eliminar el pico y placa entre las 12 p.m. y 2 p.m., el DATT responde

Desde el 1 de enero de 2024, una vez asumió su mandato como alcalde de Cartagena, Dumek Turbay hizo modificaciones en el pico y placa para vehículos particulares que venía rigiendo en la ciudad.

A través del Decreto 002 de 2024, el mandatario cambió el pico y placa de 13 horas continuas, desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m., a uno por tres franjas horarias: de 7 a.m. a 9 a.m., de 12 p.m. a 2 p.m. y de 6 p.m. a 8 p.m.