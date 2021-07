José Pérez Torres, habitante del corregimiento El Níspero en Marialabaja (Bolívar), agradecía una y otra vez tener el título de propiedad en sus manos. Sus ojos se iluminaron y se notaba su sonrisa aunque se tapara con el tapabocas, subió una tarima y saludó con energía al presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien lideró la entrega de siete mil títulos de propiedad en todo el país.

“Estoy muy agradecido y contento con la voluntad de entregarnos este título de propiedad, hoy como más tranquilo y trabajaré mejor porque es una ayuda más del Gobierno”, dijo emocionado José Pérez.

Así como él, había más de 10 personas con su título de propiedad que, fuera del protocolo, el Presidente invitó a la tarima al tiempo para celebrar la entrega de los siete mil títulos de propiedad rural.

De esos títulos, 605 correspondían a propietarios de Bolívar, de los cuales se benefician más de 500 familias.

En esta entrega, realizada en una de las sedes de la regional Bolívar del SENA y conectados virtualmente con otras seis ciudades principales, participaron la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, y el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff.

“Hoy estamos haciendo historia aquí en la ciudad, porque esta es la entrega masiva de títulos de tierra más grande en la historia de nuestro país. Son más de siete mil títulos que entregamos hoy -ayer- en toda Colombia y esos títulos significan oportunidades, esperanza, calidad de vida y también poder desarrollar esta tierra con proyectos productivos”, mencionó el mandatario.

Además resaltó la importancia de la entrega a campesinos que por décadas esperaban este momento y se comprometió a que antes de finalizar el 2021 se entregarán 50 mil títulos de propiedad en todo el país.

“Estas reivindicaciones sociales son de verdad, cada uno de ustedes me lo ha expresado, cuánto llevaba esperando este momento. Me emociona, me mueve el alma verlos con los títulos que los convierten en propietarios de sus tierras”, resaltó enérgico Duque Márquez.

La entrega simultánea de títulos, equivalentes a casi 28.000 hectáreas, además de Cartagena, se hizo en Santa Marta, Sincelejo, Pereira, Popayán, Tunja y Villavicencio, y fueron recibidos por representantes de beneficiarios de 28 departamentos.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha avanzado en la regularización de 648.012 hectáreas, a través de 24.217 títulos expedidos y registrados, en beneficio de 34.970 familias.