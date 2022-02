Esta tarde la Alcaldía de Cartagena emitió el decreto 0279 donde se establecen nuevas restricciones para los motociclistas. En la medida se prohibe el tránsito para este tipo vehículos por la avenida Pedro de Heredia desde la bomba El Amparo, hasta la India Catalina (carrera 11). (Lea: Conozca el nuevo pico y placa para motocicletas en Cartagena)

Por esta vía solo podrán circular acompañantes y/o parrilleros que estén registrados en la página www.transitocartagena.gov.co entre las 7:00 a.m a 10 a.m y 5:00 p.m a 8:00 p.m. No podrán ser mejores de 12 años ni mujeres en estado de gestación. (También le puede interesar: ¡Atención! Decreto con nuevas restricciones para motociclistas en Cartagena)