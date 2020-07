Presunto cartel de las pensiones en Cartagena

Así quedó registrado en lo denunciado en el llamado “libro blanco”, de la administración del alcalde William Dau Chamatt, donde se hace referencia a pensiones obtenidas presuntamente de forma irregular y a pagos de retroactivos millonarios a terceros cesionarios de crédito por fallos de tutela proferidos en el sur de Bolívar. Son varios los casos que darían cuenta de esta situación, que se tienen identificados y estudiados. Esto lo corroboró el mismo director de Fonpecar, Carlos Alberto La Rota, quien señala que hay tres casos en particular, que están dentro del proceso investigativo.

Los casos

Uno de esos casos se refiere a un hombre que obtuvo una pensión en el año 1989. Sin embargo, La Rota señala que se habrían reconocido tiempos de trabajo presuntamente falsos.

Así lo detectaron en un documento. “En el documento nos dimos cuenta que era presuntamente falso porque fuimos a cobrarle la cuota o parte a la oficina de la Alcaldía de Turbaco y allá dijeron que el señor no aparecía en sus archivos. Le enviamos oficio para que nos reconfirmaran la información y en un segundo comunicado confirmaron que no estaba en el archivo y no está registrado como trabajador para esa época. Hicimos la revisión del caso y se retiró de nómina de pensión, porque los documentos son presuntamente falsos. Tenía un reconocimiento de pensión de vejez con tiempos que serían falsos, pensionado en el 89 y ya la pensión la disfrutaba su sustituta. Era una pensión baja, pero por ella se pagaron, hasta marzo de este año, unos 338 millones en mesadas pensionales”, explicó el director de Fonpecar.

De otro lado, está el caso de un hombre al que le reconocieron una pensión de invalidez con un dictamen de invalidez que sería falso.