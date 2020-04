Prestan computador en Bicentenario para que niños y jóvenes puedan estudiar

El servicio se prestará gratuitamente, a partir de hoy, en la casa lote 6 de la manzana 72 por medio de turnos que deberán apartar con antelación y así evitar aglomeraciones, como lo indican las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias.

“En medio de la crisis y de la pandemia del COVID-19 la mayoría de las familias que viven en el barrio nos estamos viendo afectadas ya que somos de escasos recursos y muchos padres al no tener los recursos les duele no poder ayudar a sus hijos y el miedo que tienen es que se vean afectados y pierdan el año, por eso lo que hicimos fue habilitar unos equipos de computo y una impresora para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan llegar a realizar tareas e imprimir algunos documentos totalmente gratis. Este es un aporte que hacemos los líderes porque sabemos que muchos no tienen acceso a internet o cómo imprimir y no queremos que eso afecte su escolaridad”, indicó Deyder Henríquez, uno de los organizadores de la actividad.

Henríquez, indicó que para poder usar los equipos y proteger a la comunidad la comunidad debe acatar las medidas de precaución.

“No queremos que la gente se aglomere, ni queremos violar el decreto de aislamiento por eso deberán apartar su turno previamente. Además, quienes hagan uso de los equipos deben usar guantes y tapabocas, los menores de edad deberán llegar con un acudiente.”, aseguró.

Día del niño

Además del centro de computo, estos líderes se unieron con miembros de la Rebelión Auriverde Norte, la hinchada del Real Cartagena, y ayer entregaron casa a casa detalles a los niños y niñas de la manzana 72 con el fin de conmemorar el día de la niñez.