La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), presentó una demanda contra los constructores del edificio Aquarela ante el Tribunal de Cundinamarca orientada a proteger el patrimonio cultural de la nación.

Camilo Gómez Alzate, director de la entidad, explicó que esta acción de reparación directa contra particulares, que se utiliza por primera vez en el país, espera lograr que quien cause daño al patrimonio cultural indemnice al Estado.

“El patrimonio de los colombianos no es solamente la plata o los bienes materiales, sino como lo ha dicho el Consejo de Estado reiteradamente, son los bienes inmateriales como el patrimonio cultural y en Colombia poco se ha utilizado esta figura de demandar al particular que le cause un daño al patrimonio cultural. El artículo octavo de la Constitución establece la obligación para el Estado y para los particulares de proteger el patrimonio cultural y uno de los pocos elementos que pueden limitar la actividad privada según el articulo 333 son los temas culturales”, explicó Gómez en diálogo con La W.

La Agencia Nacional de Defensa pretende con esta acción “cobrar al constructor una indemnización por afectar el patrimonio cultural de Colombia”.

“A este tema hay que ponerle tatequieto porque la gente cree que el patrimonio cultural es un chiste y es lo más importante que tenemos los colombianos para mostrarle a las próximas generaciones la historia que hemos tenido y no solo es el caso de Cartagena, hay muchos casos en los que el daño al patrimonio cultural por los particulares es increíble”, sostuvo Gómez.