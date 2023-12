“Presentamos en dos oportunidades el proyecto de modernización del Distrito”

La Alcaldía de Cartagena asegura que presentó el Proyecto de Acuerdo ante el Concejo Distrital el 17 de agosto de 2022; se formuló con los estudios técnico, el diagnóstico, una propuesta de planta y un nuevo rediseño institucional, sin embargo, fue votado en ponencia negativa en segundo debate. Posteriormente, se presentó en el mes de junio del 2023, sin embargo, el 10 de agosto de 2023, el proyecto se hundió y quedó archivado con votación negativa en primer debate.

“La competencia en esta materia está dividida: una le corresponde a la Alcaldía y otra al Concejo; a la Alcaldía le toca formular el proyecto y presentarlo al Concejo, que lo hicimos en dos ocasiones, y de acuerdo con su criterio de fondo, no fueron aprobados. Hay que destacar que, en la primera (17 de agosto de 2022) se pedía una secretaría de la mujer y un nuevo estudio de impacto fiscal de mediano plazo, y de hecho lo presentamos también, y no se dio; desconocemos las razones que tuvieron los señores concejales para no aprobarlo”, puntualizó García Montes.

De acuerdo con el Distrito, con el Proyecto de Acuerdo se buscó el fortalecimiento de la confianza ciudadana a partir de una institucionalidad innovadora, y así promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los habitantes, además de contemplar la gestión del cambio, pero desafortunadamente, el Concejo le negó esta oportunidad a los cartageneros.