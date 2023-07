¡Preocupante! 10 días sin clases por fallas en la energía eléctrica

“Nuestros hijos llevan más de una semana sin asistir al colegio porque no han arreglado el daño, aún no nos dan una solución definitiva y pretenden que los traigamos medio tiempo en la mañana y medio tiempo en la tarde para que no se atrasen, pero esa no es una buena medida porque tenemos miedo de que ocurra algo que lamentar si los mandamos en esas condiciones. Nos parece inhumano tener a los niños tan pequeños en esos salones oscuros, sin ventilación y con este calor tan fuerte”, expresó Ana Karina Batista, una de las madres afectadas. Lea: Los 8 colegios que serán intervenidos por la Secretaría de Educación

Los manifestantes agregaron que las paredes de algunas aulas están energizadas y transmiten corriente cuando las tocan.

“Según nos dijeron, la orden es que los niños asistan al colegio de 7 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde, pero más del 90% no está yendo por los riesgos que hay. La protesta fue para exigir soluciones urgentes y si no las hay volveremos a protestar bloqueando las vías”, añadió otra angustiada madre.