Preguntan por presupuesto para comunidades pobres

Con el objeto de saber qué se hicieron 13 mil millones de pesos que estaban destinados a obras en barrios vulnerables de Cartagena, un gestor cívico de las faldas del Cerro La Popa presentó derecho de petición ante el Gobierno Distrital.

Se trata de Kevin Reyes Miranda, del barrio República del Caribe, quien contó que, en 2018, el Plan de Emergencia Social (PES) del Distrito elaboró una estrategia para superación de la pobreza en los barrios Cerros de Albornoz, la Vía Perimetral y faldas de La Popa. Según Reyes Miranda los recursos se extraviaron, porque debían ejecutarse desde 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 y no hubo tal diligencia. “En ese momento el director del PES era Javier Posada Meola --recordó Reyes Miranda--, y a él le pregunté las razones por las cuales no se habían dado las ejecuciones de los recursos en esos barrios y me dijo que comenzarían en enero de 2019, pero nunca comenzaron. Después me dijo que el alcalde Pedrito Pereira había autorizado esos dineros para invertirlos en el colegio San Felipe Neri, mientras que otra parte se invirtió en la Ciudadela de la Paz, pero las faldas de La Popa no se han beneficiado de ningún modo”.

En consecuencia, el líder comunal dijo haberse sentido en la necesidad de elaborar el derecho de petición, el cual fue presentado hace dos días ante el PES, que deberá responderle en ocho días.

“Yo espero que los nuevos funcionarios del PES tengan alguna respuesta sobre este caso, porque se supone que se hizo un empalme riguroso, del que deberán salir a la luz los destinos de esos dineros”, anotó Kevin Reyes.

Mediante comunicado Javier Posada Meola expresó lo siguiente: