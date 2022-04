Javier Doria, abogado.

De acuerdo con el jurista, tras cinco años de la tragedia, el Distrito ha cumplido parcialmente las ordenes emitidas por la jueza.

“Las familias afectadas tienen entre 18 y 24 meses (no es igual para todas) de no recibir los arriendos que ordenó la jueza de Control de Garantías. No se ha hecho ningún acompañamiento psicosocial a las familias, el Distrito ha sido indolente, revictimizante en la situación que viven estas personas. Tampoco se han instalado los servicios de vigilancia en cada una de las edificaciones, lo que ha ocasionado en muchos casos que estos sitios hayan sido desvalijados y en otros casos han sido habitados por personas desconocidas”, expuso Doria.