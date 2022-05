“El pueblo se encuentra altamente molesto por lo que hicieron las autoridades contra unos nativos por estar ocupando las playas. Es increíble que aquí en Tierrabomba haya órdenes de demolición y autos de suspensión de obras ilegales que son propiedad de particulares, y contra esas obras no hacen nada, ahí nadie se mete. Nosotros veníamos en mesas de trabajo con la Procuraduría, Capitanía de Puerto, Alcaldía, Personería, Policía y todas las entidades competentes para la organización de las playas, pero vemos que esas mesas no se respetaron. La comunidad lamenta y rechaza categóricamente la captura y los falsos señalamientos públicos contra estos siete nativos”, expresó la gestora comunal Mirla Aaron.

Se evidencia cómo estos territorios hoy son muy apetecidos por personas con dinero y están desconociendo los derechos fundamentales de la comunidad étnica, primando otros intereses. La ley 70 nos ampara”.

Mirla Aaron, líder comunal

Los habitantes insistieron en que tienen derechos fundamentales adquiridos y gozan de protección especial por ser población étnica. También lamentaron que muchos privados se hayan establecido en el territorio acaparando la mayor parte del turismo, tratando de excluir de ciertos tramos de playa a los residentes de la isla. “El proceso viene de hace varios meses, estábamos direccionando de la mejor forma la zonificación de las playas con acompañamiento de las autoridades, con compromisos de ser amigables con el medio ambiente, que no hubiese deterioro y con capacitaciones permanentes para la población, a fin de garantizar las actividades turísticas dentro de los parámetros legales, solo faltaban las autorizaciones, sin embargo se dieron temas alternos con los privados, discusiones, que llevaron al injusto operativo. Las personas capturadas son gente noble que busca el sustento de sus familias, no son delincuentes”, finalizó Aaron. (Lea: Entregan parque recreacional en Tierrabomba). Se conoció que de los siete capturados uno salió el mismo día, mientras que los otros seis siguen detenidos en Cartagena a la espera de que se les defina su situación judicial, aunque sus familiares confían en que en las próximas horas sean dejados en libertad. Los denunciantes insisten en que la playa donde se realizó el operativo es una de las zonas que propicia el sustento a decenas de familias, en un pueblo abandonado que ni siquiera cuenta con el servicio de agua potable.

Esto dijo el Consejo Comunitario

“Levantamos una vez más nuestra voz de rechazo para denunciar el abandono, discriminación y atropello que sistemáticamente ha venido recibiendo Tierrabomba por algunas entidades del Estado. Tenemos un 90% de informalidad, no hay salarios ni empleos, la economía depende del día a día que se consigue en la pesca y en las actividades derivadas del turismo. Las ocupaciones de playa que hace la comunidad para ganar el sustento las llaman invasión del espacio público y son configuradas como delitos, pero las que hacen particulares foráneos y hoteles gozan de permisos y autorizaciones, generando con esto desplazamiento y vulneración de los derechos de la comunidad. Un ejemplo claro pasa en Playa Linda y Choloncito, con los negocitos de los nativos que se rebuscan en el sector, quienes hoy se encuentran detenidos por la Policía por denuncias de un particular que asegura perturbación de su propiedad. La comunidad reconoce que existe una problemática y que se requiere la concurrencia de las entidades del Estado para reorganizar todo, pero jamás permitiremos que la explotación y usufructo de nuestras playas sea entregado sin nuestra participación. La comunidad tiene unos derechos territoriales que no se negocian, no se venden, no se permutan, no se alquilan y muchos menos se ceden”, expresó el Consejo a través de un comunicado de prensa.

¿Por qué los capturaron?