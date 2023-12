¿Por qué no se incluyó el servicio de urgencias en Los Cerros?

La mayoría de asistentes al acto de apertura solo tuvieron palabras de agradecimientos a la Alcaldía de Cartagena por rescatar la obra y ponerla nuevamente en funcionamiento; sin embargo, algunas personas también lanzaron interrogantes respecto a un servicio vital que en el pasado se brindaba y que ahora no se brindará en este centro asistencial: el servicio de urgencias.

“Recibimos un centro de salud incompleto, sin urgencias, que es lo más primordial en una comunidad”, cuestionó Mariana Luna, líder comunal de la zona. “No está habilitado totalmente y además no tiene servicio de urgencias. Se generó una polémica en su inauguración por eso”, señaló Luis Luna, residente del barrio Chile.

Al respecto, el director de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Jorge Eduardo Suárez, señaló a El Universal que no hay urgencias porque el espacio de la infraestructura no lo permite, no está diseñada para tal fin. “Sin embargo, este servicio se sigue prestando sin contratiempos en el CAP del Nuevo Bosque, a cinco minutos de distancia”, dijo.